Цукерберг похвастался получением ученой степени в Гарварде

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Вашингтон, 26 мая. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал о получении ученой степени в Гарвардском университете.

Сообщается, что Цукерберг стал доктором права спустя 12 лет после того, как ушел из этого учебного заведения.

«Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень», — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Отметим, что Марк Цукерберг был студентом Гарвардского университета с 2002 года. В 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, а в следующем году бросил учебу и полностью посвятил себя бизнесу.