НАТО отправит военных в Афганистан

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Москва, 26 мая. Североатлантический альянс по примеру США увеличит военный контингент в Афганистане. Об этом сообщают источники, близкие к руководству НАТО.

Предварительное решение об участии военных НАТО в операциях в Афганистане было принято во время саммита в Брюсселе. Таким образом, альянс поддержал намерения США усилить военное присутствие в стране. Источник добавил, что солдаты займутся невоенными операциями, то есть подготовкой афганской армии.

Как пишут «Известия», точное число воинских контингентов еще не определено. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов считает, что от отправки дополнительных войск в Афганистан ситуация в стране не наладится. «Выход один — национальное примирение и политические переговоры между «Талибаном» (деятельность организации запрещена в РФ) и Кабулом», — уточнил он.