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Москва, 26 мая. Инициатива президента России Владимира Путина проиндексировать зарплаты повлияет на доходы 5,8 миллионов работников бюджетной сферы. Такое заявление сделала вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, в правительстве еще не достигли консенсуса относительно способа реализации предложения Путина. В частности, министрам предстоит обсудить дату начала индексации и сумму.

Вице-премьер уточнила, что речь идет о сотрудниках, на которых не распространяются так называемые «майские указы», — пишет ТАСС.

Ранее Газета.ru сообщала о снижении мировых цен на нефть.