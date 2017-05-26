Американские ученые раскрыли самое страшное последствие недосыпания

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Вашингтон, 26 мая. Медицинские специалисты из США заявили, что регулярное недосыпание резко повышает возможность смерти от инсульта людей, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Эксперты Американской ассоциации сердца изучили истории болезни более 1300 человек. Среди участников исследования, продлившегося 16 лет, были как мужчины, так и женщины.

Оказалось, что люди с высоким индексом массы тела, повышенным уровнем холестерина и высоким кровяным давлением входят в группу риска, который усугубляется в случае систематического недосыпания или сна менее 6 часов в сутки.