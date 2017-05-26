Новые «Пираты Карибского моря» разочаровали критиков

В Избранное

Скопировать

Лондон, 26 мая. Пятая часть саги «Пираты Карибского моря», вышедшая накануне в российский прокат, встретила довольно холодную реакцию критиков. Продолжение «Пиратов» получило название «Мертвецы не рассказывают сказки».

Главную роль в картине вновь исполнил Джонни Депп, который все больше ассоциируется у поклонников именно с Джеком Воробьем. Сюжетная линия пятой части мало отличается от своих предшественниц. Вновь погоня за причудливым артефактом, противостояние капитанов-антагонистов, романтичная любовная линия.

Большинство критиков сошлись во мнении, что новые «Пираты» не обернулись провалом, но и к шедеврам продолжение саги о Джеке Воробье отнести трудно.

Ранее сообщалось о весьма негативной реакции зрителей каннского фестиваля на картину украинского режиссера о России. Об этом писала Газета.ru.