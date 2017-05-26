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Экономика
Рост цен на минимальный набор продуктов в России втрое обогнал инфляцию

Рост цен на минимальный набор продуктов в России втрое обогнал инфляцию

1:49  26 Мая 2017
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Рост цен на минимальный набор продуктов в России втрое обогнал инфляцию

Москва, 26 мая. Минимальный набор продуктов питания с начала 2017 года подорожал на 5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно исследованию, рост цен на продуктовый набор в 3,3 раза обогнал инфляцию. За январь-апрель инфляция составила 1,5%.

Как объясняют эксперты, подорожание минимального набора продовольствия зависит от роста цен на овощи. Цены на данный вид продуктов выросли с начала года на 21-49%. Увеличились в цене импортные капуста, картофель лук и морковь.

Как пишут «Известия», стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. 

Ранее были названы импортные продукты, которые подорожали в РФ сильнее всего. 

Алия Садыкова
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