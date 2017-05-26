Участники саммита НАТО обсудили антироссийские санкции — Белый дом
В Избранное
Вашингтон, 26 мая. Участники саммита Североатлантического альянса провели активное обсуждение вопроса антироссийских санкций.
По словам главы национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, в ходе саммита состоялась широкая дискуссия об ограничительных мерах в отношении России.
Также чиновник выразил уверенность, что в ходе саммите G7 российская тематика тоже станет одним их наиболее обсуждаемых вопросов.
«Вопрос России будет поднят, я уверен», — пояснил Кон.
Ранее Газета.ру сообщала, что саммит G7 пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина.
Комментарии