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Теракт в Манчестере позволил лейбористам сократить отставание от консерваторов

Теракт в Манчестере позволил лейбористам сократить отставание от консерваторов

1:26  26 Мая 2017
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Теракт в Манчестере позволил лейбористам сократить отставание от консерваторов

Манчестер, 26 мая. На фоне террористического акта в Манчестере рейтинг Лейбористской партии Великобритании заметно усилился. Об этом сообщила газета Times.

По результатам опроса, проведенного изданием, накануне выборов в Соединенном Королевстве за лейбористов готовы отдать голоса 38 процентов избирателей. 43 процента поддерживают консервативную партию. Либеральных демократов поддерживает около 10 процентов подданных Королевства.

О теракте в Манчестере сообщала Газета.ru.

Cергей свазовский
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