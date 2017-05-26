«Манчестерский террорист» пришел к экстремизму после смерти друга

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Манчестер, 25 мая. Смертник Салман Абеди, устроивший взрыв на «Манчестер-арене» 22 мая, стал террористом после смерти близкого друга-мусульманина.

Как пишет Associated Press, товарищ манчестерского экстремиста был застрелен в 2016 году. Абеди был шокирован безразличием британского общества к его гибели. По словам одного из родственников Абеди, он обвинял людей в «несправедливости в отношении к арабам» и называл их «неверными».

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва.

Напомним, теракт произошел в Манчестере 22 мая. Погибли 22 человека, еще более 120 пострадали. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в России.

* Организация запрещена на территории РФ.