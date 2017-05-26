Киев намерен законодательно разорвать российско-украинские связи

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Киев, 26 мая. Источник в Верховной раде Украины сообщил, что парламентарии разрабатывают законопроект для законодательного оформления полного разрыва связей между украинцами и россиянами.

Сообщается, что инициатором данной идеи стал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что все, что отдаляет украинцев от России, идет на пользу стране. По мнению Вятровича, Украине необходимо отказаться от всего, что «удерживает отношения» между двумя соседями, а в первую очередь от экономики, языка, истории, культуры, традиций и семейных уз.

В материале газеты «Известия» говорится, что инициатива Вятровича была с восторгом воспринята националистами в Раде.