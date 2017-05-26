Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
В квартире сообщника «манчестерского террориста» в Уигане нашли боеприпасы

В квартире сообщника «манчестерского террориста» в Уигане нашли боеприпасы

1:10  26 Мая 2017
70

В квартире сообщника «манчестерского террориста» в Уигане нашли боеприпасы

Манчестер, 26 мая. В результате обыска в жилище предполагаемого соучастника «манчестерского террориста» Салмана Абеди найдены боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, жители дома экстренно эвакуированы. Им предстоит найти себе ночлег. Правоохранители сообщили, что необходимые следственные действия будут проводиться до утра.

Ранее Газета.ru сообщала о введении особого режима в больницах Великобритании.

#салманабеди
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть