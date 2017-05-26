В квартире сообщника «манчестерского террориста» в Уигане нашли боеприпасы

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Манчестер, 26 мая. В результате обыска в жилище предполагаемого соучастника «манчестерского террориста» Салмана Абеди найдены боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, жители дома экстренно эвакуированы. Им предстоит найти себе ночлег. Правоохранители сообщили, что необходимые следственные действия будут проводиться до утра.

Ранее Газета.ru сообщала о введении особого режима в больницах Великобритании.