Члены НАТО поддержали усилия в поддержку выполнения минских соглашений

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Брюссель, 25 мая. Лидеры 28 стран-членов Североатлантического альянса заявили о поддержке усилий по полномасштабной реализации минских соглашений и урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, участники НАТО выразили надежду, что минские соглашения будут выполняться конфликтующими сторонами. Они поддержали усилия по выполнению минских соглашений, особенно в том, что касается обеспечения доступа международных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что НАТО решила вступить в коалицию по борьбе с ИГ* (организация запрещена на территории РФ). Альянс решил расширить «поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ

* Организация запрещена на территории РФ.