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Политика
Трамп пожаловался на «очень плохих» немцев на встрече с лидерами ЕС

Трамп пожаловался на «очень плохих» немцев на встрече с лидерами ЕС

0:45  26 Мая 2017
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Трамп пожаловался на «очень плохих» немцев на встрече с лидерами ЕС

Брюссель, 26 мая. Президент США Дональд Трамп дал негативную оценку торговой политике Германии в ходе встречи с лидерам Европейского Союза в бельгийском Брюсселе. Об этом сообщил Der Spiegel.

По информации издания, Трамп назвал немцев «очень-очень плохими». Хозяин Белого дома пообещал остановить миллионные продажи автомобилей из ФРГ в США.

Der Spiegel также утверждает, что переговоры Трампа с представителями ЕС не были результативными. В то же время, стороны условились продолжить диалог.

Ранее стало известно, что отношения с Россией не обсуждались Трампом во время встречи в столице Бельгии. Об этом сообщала Газета.ru.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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