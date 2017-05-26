Россия и Белоруссия готовятся создать совместные автомобильные холдинги

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Москва, 26 мая. Россия и Белоруссия готовы вернуться к идее создания крупных совместных машиностроительных холдингов, производящих грузовые автомобили. Подобный проект уже рассматривался в 2011 году, но был заморожен.

Как сообщают источники RT в Совете министров Белоруссии, ожидается, что тему создания совместных с Россией машиностроительных холдингов поднимут на Высшем госсовете Союзного государства, который состоится в конце июня в Москве. Пока же белорусское правительство объявило о многомиллиардных инвестициях в автомобильные заводы страны.

В Минске открылся Белорусский промышленный форум. Вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко заявил, что государство планирует вложить 500 млн долларов в развитие Минского автомобильного завода.

Ранее было вложено 800 млн долларов в программу развития БелАЗа — производителя самых больших грузовиков в мире.



По словам министра промышленности Белоруссии Виталия Вовка, стратегия развития машиностроения страны на 2017—2020 годы предусматривает вложение в отрасль 17,5 млрд белорусских рублей (9,45 млрд долларов), которые распределят между ключевыми предприятиями машиностроительной сферы.