Путин наградил Орденом Почета сенаторов от Тамбовской области

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Тамбов, 25 мая. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета обоих тамбовских сенаторов — Алексея Кондратьева и Александра Бабакова.

Об этом свидетельствует Указ, подписанный 18 мая и опубликованный на сайте главы государства. Награды были вручены за большой вклад в укрепление государственности РФ, а также за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Напомним, Алексей Кондратьев представляет исполнительный орган Тамбовской области в верхней палате Федерального Собрания. Он также член Комитета Совфеда по обороне и безопасности. Александр Бабаков — зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам.