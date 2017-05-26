Пермским врачам подкинули младенца с биркой из роддома на ручке

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Пермь, 26 мая. В бэби-бокс, установленный в Медсанчасти №9 Перми, сегодня ночью подкинули очередного младенца, причем с роддомовской биркой на ручке. Поэтому точно известно, что мальчик родился 18 мая. Подробности – в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам Елены Котовой, руководителя федерального социального проекта «Колыбель надежды», курирующего «окна жизни» в медучреждениях, малыш был завернут в одеяльце, никакой записки при нем не было. Рядом лежала бутылочка с молоком. В настоящее время новорожденного обследуют врачи медсанчасти, а полиция выясняет, не находится ли он в розыске.

Всего за шесть лет со дня установки в крае трех бэби-боксов, сегодняшний подкидыш девятый по счету. Предыдущего младенца мать оставила в «окне жизни» в конце марта, но потом одумалась и решила вернуть сына. Как пояснила Елена Котова, это не просто, но реально – через суд. И «Колыбель надежды» оказывает помощь таким женщинам.

«Когда мать оставляет младенца в бэби-боксе и дверца захлопывается, он становится государственным ребенком. В течение трех дней органы опеки получают свидетельство о рождении ребенка. Если мама передумала и хочет вернуть малыша, то она идет в органы опеки и пишет заявление о возврате ребенка, указывая все обстоятельства случившегося. Такие же заявления могут подать отец ребенка или, например, бабушка или дедушка. Органы опеки устанавливают родство подателя заявления с малышом путем генетической экспертизы. Далее мать или иной родственник выходит с иском в суд об установлении родственных отношений с ребенком. Во время всей этой процедуры младенец не подлежит усыновлению», – пояснила Елена Котова.

Она также рассказала недавний случай, когда молодая женщина оставила своего ребенка в боксе под психологическим давлением родителей. Но через несколько дней все же вернулась за ним. Фонд «Колыбель надежды» помог ей грамотно пройти всю процедуру возврата.

«Всего за время работы нашего фонда, а образован он был в 2011 году, мы вернули матерям 12 новорожденных детей. Это статистика по всей РФ. Всего же в стране за этот период в бэби-боксах были оставлены 73 малыша», — подчеркнула Елена.

Чтобы очередная нерадивая мамаша одумалась, фонд «Колыбель жизни» разместил на своем сайте обращение, в котором подчеркивается, что если она решит вернуть ребенка, то уголовная ответственность ей не грозит. Письмо с контактами фонда также оставлено в бэби-боксе медсанчасти.

«Для ребенка самое лучшее находиться с мамой. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации», — написала Елена Котова.

Главное, предупреждают в фонде, не упустить время, поскольку скоро органы опеки начнут поиски приемной семьи для мальчика.