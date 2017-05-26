Мэра Кишинева задержали по делу о коррупции

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Кишинев, 26 мая. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали в четверг вечером мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

Киртоакэ вывели из рабочего кабинета. Собравшейся вокруг прессе он сообщил, что на данный момент никаких заявлений делать не будет.

Как сообщают румынские СМИ, ближайшие 72 часа чиновник проведет в СИЗО.

Киртоакэ занимает пост мэра Кишинева три срока подряд. Его полномочия истекают в 2019 году.