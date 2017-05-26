Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Мэра Кишинева задержали по делу о коррупции

Мэра Кишинева задержали по делу о коррупции

0:20  26 Мая 2017
91

Мэра Кишинева задержали по делу о коррупции

Кишинев, 26 мая. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали в четверг вечером мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

Киртоакэ вывели из рабочего кабинета. Собравшейся вокруг прессе он сообщил, что на данный момент никаких заявлений делать не будет.

Как сообщают румынские СМИ, ближайшие 72 часа чиновник проведет в СИЗО.

Киртоакэ занимает пост мэра Кишинева три срока подряд. Его полномочия истекают в 2019 году.

#кишинев #киртоакэ
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть