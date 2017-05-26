Сирия: САА уничтожила колонну ИГИЛ, которая двигалась в сторону Ракки

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Дамаск, 26 мая. Сирийские правительственные войска уничтожили колонну запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которая двигалась в направлении провинции Ракка.

Уточняется, что колонна террористов двигалась в провинцию Ракка из небольшого поселение в провинции Хомс.

You can't run????#SAA destroyed huge #ISIS convoy that flee from East Qalamoun and Homs countryside towards Raqqa (1) pic.twitter.com/i0Xumdlcm5 — NDF (@NatDefFor) May 25, 2017

Ранее власти Ирана выступили против участия американских военнослужащих в охране зон деэскалации в САР. В Тегеране подчеркнули, что лишь законные власти Сирии могут позволить иностранным войскам присутствовать на ее территории.

* Организация запрещена на территории РФ.