Сирия: САА уничтожила колонну ИГИЛ, которая двигалась в сторону Ракки
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Дамаск, 26 мая. Сирийские правительственные войска уничтожили колонну запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которая двигалась в направлении провинции Ракка.
Уточняется, что колонна террористов двигалась в провинцию Ракка из небольшого поселение в провинции Хомс.
Ранее власти Ирана выступили против участия американских военнослужащих в охране зон деэскалации в САР. В Тегеране подчеркнули, что лишь законные власти Сирии могут позволить иностранным войскам присутствовать на ее территории.
* Организация запрещена на территории РФ.
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