Россия обеспокоена увеличением военных расходов США в рамках НАТО на 40%

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Москва, 26 мая. Увеличение на 40% военных расходов США в рамках НАТО беспокоит российских политиков. Об этом заявил постпред России при альянсе Александр Грушко.

Он отметил, что администрация Трампа на следующий год запросила 4,8 миллиарда долларов для так называемой инициативы успокоения союзников. В 2016 финансовом году эта сумма составляла 3,7 миллиарда.

Как подчеркнул Грушко, таким образом, США увеличат военные расходы в рамках Североатлантического альянса на 40%. Это означает, что американские военные «могут дополнительно разместить силы в Европе, скажем, ещё одну бригаду».

Ранее сообщалось, что НАТО решила вступить в коалицию по борьбе с ИГ*

* Организация запрещена на территории РФ.