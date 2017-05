Сирия: САА освободила от ИГ 3 тыс. км в Дамаске и Хомсе

Дамаск, 26 мая. Сирийская армия и коалиция освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* более трех тысяч квадратных километров в Дамаске и Хомсе.

Они продолжают продвигаться вдоль границы Иордана. Об этом сообщает M Green в Twitter.

Syrian Army artillery targeting Daesh terrorists gathering in the outskirts of the Deir Ez Zor Military airport today (15/02/2017) pic.twitter.com/dR05UuP2Ke