Канадец пытался отбиться от медведя луком и стрелами, но потерпел неудачу

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‍Оттава, 26 мая. Канадец Ричард Уэсли едва не погиб в результате нападения медведя. В Сети опубликована запись драматичного инцидента.

На записи видно, что сначала мужчина надеялся спугнуть хищника громким криком. Но тот вовсе не испугался. Тогда Уэсли пустил в ход лук и стрелы, но снова потерпел неудачу. Лишь быстрый бег спас коренного жителя Канады.

Медведь — животное непредсказуемое, — мудро заключил Ричард.

Ранее сообщалось о медведе, который заблокировал движение в Югре.