Канадец пытался отбиться от медведя луком и стрелами, но потерпел неудачу
В Избранное
Оттава, 26 мая. Канадец Ричард Уэсли едва не погиб в результате нападения медведя. В Сети опубликована запись драматичного инцидента.
На записи видно, что сначала мужчина надеялся спугнуть хищника громким криком. Но тот вовсе не испугался. Тогда Уэсли пустил в ход лук и стрелы, но снова потерпел неудачу. Лишь быстрый бег спас коренного жителя Канады.
Медведь — животное непредсказуемое, — мудро заключил Ричард.
Ранее сообщалось о медведе, который заблокировал движение в Югре.
Комментарии