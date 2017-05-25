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Политика
Грушко дал оценку решению НАТО вступить в коалицию по борьбе с ИГ

Грушко дал оценку решению НАТО вступить в коалицию по борьбе с ИГ

23:55  25 Мая 2017
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Грушко дал оценку решению НАТО вступить в коалицию по борьбе с ИГ

Брюссель, 25 мая. Решение НАТО присоединиться к коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) с точки зрения добавленной стоимости мало что дает. Такое мнение высказал постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

«С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что дает, поскольку все страны, я подчеркиваю, все страны альянса являются участниками этой самой названной коалиции», — отметил Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Грушко дал оценку решению НАТО вступить в коалицию по борьбе с ИГ

Напомним, ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #нато #игил #столтенберг #грушко
Олеся Волкова
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