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Британские летчики оставили ИГИЛ послание на авиабомбе

Британские летчики оставили ИГИЛ послание на авиабомбе

23:46  25 Мая 2017
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Британские летчики оставили ИГИЛ послание на авиабомбе

Дамаск, 25 мая. Британские военнослужащие оставили послание на одной из бомб, предназначенных для атаки по позициям запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Авиабомба содержит надпись следующего содержания: «Из Манчестера с любовью».

Таким способом ВВС Соединенного Королевства решили ответить террористам на взрыв в Манчестере, унесший жизни более 20 горожан. Командование британских вооруженных сил уже подтвердило правдивость послания.

Ранее сообщалось об операции полицейских в Большом Манчестере.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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