Стадион «Уэмбли» в честь юбилея на время окрасился в цвета ЦСКА

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Лондон, 25 мая. В честь 10-летия открытия после реконструкции лондонского стадиона «Уэмбли» руководство арены провело необычную акцию.

«Чтобы отпраздновать наш юбилей, мы осветили арку в честь 166 команд, которые играли на новом «Уэмбли». Можете ли вы найти свой?» — сообщается в официальном микроблоге арены в Twitter.

На внешнем табло «Уэмбли» и 315-метровой арке в алфавитном порядке загорелись цвета всех команд, когда-либо игравших на стадионе. В их числе оказалась и сборная России, сразившаяся здесь с командой Англии 10 лет назад. Упомянутыми оказались и цвета ЦСКА. Московский клуб провел на арене матч группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в минувшем году.

To celebrate our ???? we've lit the arch to honour the 166 teams who've played at the new Wembley. Can you spot yours? #ForAll #Wembley10 pic.twitter.com/UbyPkrxInW — Wembley Stadium (@wembleystadium) May 19, 2017

Стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой одноименной арены. Старый «Уэмбли», известный также как Empire Stadium, был одним из самых известных футбольных стадионов мира до момента его сноса в 2003 году.