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Стало известно, где проведут летние отпуска большинство россиян

Стало известно, где проведут летние отпуска большинство россиян

23:39  25 Мая 2017
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Стало известно, где проведут летние отпуска большинство россиян

Москва, 25 мая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, каким курортам отдают предпочтение жители страны.

Как пишет RT, как и прежде большинство россиян предпочитают пляжный отдых. Это, прежде всего, новооткрывшееся направление — Турция, а также средиземноморские страны — Греция, Кипр, Испания, Италия.

Также начал расти спрос на туры в континентальную Европу, в частности Прагу. Популярны у населения Таиланд, Вьетнам, Гоа в Индии, Китай.

Как добавил Барзыкин, количество путешествий россиян за границу постепенно возвращается на прежний уровень.

Алия Садыкова
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