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Новороссия
МВД ЛНР обещает вознаграждение за информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

МВД ЛНР обещает вознаграждение за информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

0:28  26 Мая 2017
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МВД ЛНР обещает вознаграждение за информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе

Луганск, 26 мая. Министерство внутренних дел Луганской народной республики будет выплачивать денежные вознаграждения за информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе. Об этом заявил глава МВД ЛНР генерал-майор Игорь Корнет.

Он пояснил, что для предоставления информации о преступлениях ВСУ в Донбассе, необходимо обратиться на горячую линию МВД ЛНР, звонки на которую доступны даже с территории Украины.

Корнет также добавил, что неделю назад на горячую линию МВД ЛНР обратился украинский военнослужащий, который предложил купить у него списки личного состава своей воинской части. Украинский военнослужащий оценил базу данных воинской части ВСУ в 600 долларов. Сотрудники МВД ЛНР проверили достоверность предлагаемой информации, после чего состоялась сделка.

#всу #донбасс #лнр
Алексей Громов
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