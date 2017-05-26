Мексиканец под видом прокурора проник в палату к россиянину, чтобы сделать селфи

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Москва, 25 мая. Гражданин Мексики проник в больничную палату россиянина Алексея Макеева и сделал с ним селфи. Об этом сообщает мексиканское издание El Universal.

По данным издания, находчивый мексиканец, выдал себя за сотрудника прокуратуры, что позволило ему свободно перемещаться по территории медицинского учреждения. Затем мужчина проник в больничную палату россиянина Алексея Макеева и сделал с ним селфи.

В свою очередь руководство медицинского учреждения заявило, что мужчина предоставил документы, которые подтверждают, что он является сотрудником прокуратуры, поэтому охрана позволила ему войти в палату к Макееву.

Fiscalía investiga a sujeto que se tomó selfie con ruso para mofarse https://t.co/MNNW1TrbBG pic.twitter.com/DjNEKqYHaU — El Universal (@El_Universal_Mx) 25 мая 2017 г.

Напомним, 19 мая в мексиканском городе Канкун произошел конфликт между местными жителями и гражданином России. Предположительно, поводом для драки с россиянином стали его видеоролики, в которых он оскорблял жителей Мексики. По данным полиции в нападении принимали участие от 200 до 300 человек. Один из нападавших получил смертельное ножевое ранение.