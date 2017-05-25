Генсек НАТО заявил, что укрепление обороны альянса является ответом на действия РФ

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 25 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция альянса по укреплению обороны является ответом на действия России. Об этом Столтенберг заявил по итогам саммита НАТО, который состоялся в Брюсселе

«То, что делает НАТО, является взвешенным, носит оборонительный характер и является пропорциональным ответом на действия России», — заявил Столтенберг.

Стоит отметить, что сегодня Дональд Трамп посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где призвал командование альянса обратить внимание на «угрозы со стороны России», передает «Ридус».