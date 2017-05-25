G7 готова развивать отношения с РФ согласно принципам международного права

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Берлин, 25 мая. Страны «Большой семерки» готовы развивать партнерские отношения с Россией, при условии соблюдения принципов международного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канцлера Германии.

«На саммите «Большой семерки» будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка», — заявил источник.

Стоит напомнить, что 26 мая в курортном сицилийском городке Таормина стартует 43-й саммит «Большой семерки» (G7).