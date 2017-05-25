Столтенберг: Отношения НАТО с РФ предполагают оборону и диалог

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Брюссель, 25 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией.

Об этом он рассказал по итогам саммита международной организации. Столтенберг напомни, что НАТО — оборонительный союз. По его словам, организация не стремится к конфронтации с Россией. Генсек назвал РФ крупнейшим соседом. «Мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с РФ», — добавил он.

Ранее Столтенберг рассказал об участии НАТО в коалиции против боевиков. «Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции», — сообщил он перед началом саммита организации в Брюсселе. Кроме того, Столтенберг уточнил, что речи об участии НАТО в боевых операциях не идёт.