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New York Times ответил на обвинения в неуважении к жертвам теракта в Манчестере

New York Times ответил на обвинения в неуважении к жертвам теракта в Манчестере

23:27  25 Мая 2017
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New York Times ответил на обвинения в неуважении к жертвам теракта в Манчестере

Нью-Йорк, 25 мая. В газете New York Times ответили на обвинения в неуважительном отношении к жертвам террористического акта в Манчестере.

В редакции издания подчеркнули, что придерживались классического алгоритма освещения подобных преступлений. Снимки, опубликованные New York Times, не были слишком «наглядными или красочными», — заявили в NYT.

Другие СМИ освещали события в схожем ключе, — добавили в газете.

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист накануне взрыва позвонил матери, чтобы попросить прощения.

Сергей Свазовский
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