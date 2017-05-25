New York Times ответил на обвинения в неуважении к жертвам теракта в Манчестере
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Нью-Йорк, 25 мая. В газете New York Times ответили на обвинения в неуважительном отношении к жертвам террористического акта в Манчестере.
В редакции издания подчеркнули, что придерживались классического алгоритма освещения подобных преступлений. Снимки, опубликованные New York Times, не были слишком «наглядными или красочными», — заявили в NYT.
Другие СМИ освещали события в схожем ключе, — добавили в газете.
Ранее сообщалось, что манчестерский террорист накануне взрыва позвонил матери, чтобы попросить прощения.
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