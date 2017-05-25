НАТО решила вступить в коалицию по борьбе с ИГ

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 25 мая. Лидеры стран-членов НАТО на саммите приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом журналистам сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщил Столтенберг журналистам по окончанию саммита, альянс решил расширить «поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ».

Предполагается, что система дальнего радиолокационного обнаружения НАТО «будет улучшать управление воздушным движением для коалиции». Помимо этого, по его словам, «целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО».

Отметим, что ранее Столтенберг подчеркивал формальность вступления альянса в коалицию. Он неоднократно заявлял, что в боевых операциях НАТО участвовать не будет.

* Организация запрещена на территории РФ.