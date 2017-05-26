ОПЕК дает добро: в 2017 году Россия заработает «лишние» 10 млрд нефтедолларов

В Избранное

Скопировать

25 мая в Вене прошло очередное совещание 22 крупнейших нефтедобывающих государств мира. Главный итог — сохранение действующих квот нефтедобычи на 9 месяцев, до конца марта 2018 года, с возможностью пролонгации еще на 3 месяца. В том числе, 32,5–33 млн баррелей/сутки для стран ОПЕК и 10,9 млн баррелей/сутки для России.

Америка в поисках нефти

Кроме того, 14-м государством-членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея, однако это событие трудно отнести к числу значимых, поскольку вклад данной страны в мировое производство и экспорт нефти ничтожен — здесь ежедневно добывается всего 0,25–0,3 млн баррелей «черного золота».

Новой целью такой «нефтезаморозки» назван уровень цен в 57–58 долл. за баррель. Однако взять эту высоту будет непросто — прежде всего, из-за стимуляции нефтедобычи в США, особенно «сланцевой», которую осуществляет администрация Дональда Трампа. Ценовой барьер здесь в «свинговом» режиме колеблется на уровне 40–45 долл. за баррель, что значительно ниже даже нынешней цены в 51–53 долл. за баррель.

Впрочем, 45-й президент США параллельно «сланцу» открывает возможность разработки и шельфовых месторождений, которые до сих пор американцы у своего побережья старались не добывать — из экологических и ценовых соображений.

Проблема здесь, прежде всего, в том, что сверхлегкая «сланцевая» нефть и сверхтяжелая нефть канадских битуминозных песков не годятся для производства автомобильного бензина путем крекинга — нужных для этого средних фракций углеводородов, как ни перетряхивай составляющие данного коктейля, там просто нет.

Поэтому «нефтяной выбор» для Америки пугающе прост: или шельф, или импорт. А, учитывая реальные перспективы, скорее всего, будет и то, и другое.

Задачка для Госдепа

Не исключено, что соображения такого рода сыграли далеко не последнюю роль в американской активности по отношению к Венесуэле и Бразилии — двум крупнейшим нефтеносным государствам Латинской Америки.

Если вашингтонским стратегам удастся получить неограниченный доступ к их нефти, близкой логистически и весьма качественной, то реальная зависимость США от импорта будет сведена к нулю, и это позволит им свободно манипулировать мировыми ценами на углеводороды.

Читайте также: Импичмент Трампа как операция прикрытия: в США создается «русское лобби»

Стоит заметить, что американские энергетические ТНК-наследницы знаменитой Standart Oil контролируют сегодня более половины мирового рынка нефти, давая в руки Вашингтону весьма мощный рычаг не только финансово-экономического, но и политического давления на своих основных конкурентов. Ведь повышение нефтяных цен также невыгодно экономикам Китая, Индии, Европы и Японии — крупнейшим мировым импортерам углеводородных энергоносителей.

Точно так же низкая конъюнктура данного рынка бьет по интересам производителей и экспортеров «черного золота». Наверное, никто в этих хитросплетениях не разбирается лучше бывшего главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который далеко не случайно возглавил Госдепартамент США. Нефть и газ — это как раз его тема.

Миллиарды для России

Между тем, глобальный баланс спроса и предложения выглядит пока умеренно профицитным. Нефти добывается все еще больше, чем потребляется, хотя по итогам 2016 года разрыв существенно сократился — примерно до 40 млн баррелей, большую часть которых аккумулировали нефтехранилища США и Европы.

Но уже в текущем году возможно возникновение текущего дефицита мирового нефтяного баланса. В целом он ожидается профицитным на 25–30 млн баррелей, но запасы начнут уменьшаться уже с октября, и эта тенденция в дальнейшем будет только усиливаться.

Однако, все это вовсе не будет означать дальнейшего роста цен на «черное золото» и, соответственно, доходов российского бюджета, поскольку здесь решают в основном не скважины и «качалки», а печатный станок ФРС и политика банковских «мегаструктур». Они могут варьировать соотношение доллар/баррель практически в любом соотношении и практически бесконечно (не в физическом, а в актуальном экономическом смысле, то есть год-полтора), что уже не раз доказывалось на практике.

Читайте также: Нефть опять дороже $50: Дмитрий Лекух о том, как РФ с саудитами деньги считают

Тем не менее, с учетом заложенного в федеральный бюджет базового расчетного показателя в 40 долл./баррель, текущего уровня цен и действующего налогового «дефлятора», согласно которому каждый доллар за «бочку» означает два далеко не лишних миллиарда долларов дохода для российской казны, наша страна в 2017 году может рассчитывать минимум на 10 млрд долл. дополнительных доходов, что примерно соответствует 570 млрд рублей.

Впрочем, министр финансов РФ Антон Силуанов говорит о 600 млрд рублей по итогам года, то есть оценки примерно совпадают. Учитывая, что страны ОПЕК фактически приняли российский вариант пролонгации «заморозки» нефтедобычи, можно сказать, что каких-либо новых серьезных неприятностей с этой стороны (например, провала нефтяных цен до 30 долл./баррель и ниже) ждать не приходится.

И это, несомненно, позитивная новость.