Сирия: жительницу освобожденной деревни под Дейр-эз-Зором изнасиловали оппозиционеры

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Дамаск, 25 мая. Деревня Абу-Фассом неподалеку от города Дайр-эз-Заур на северо-востоке Сирии была освобождена Вооруженной оппозиционной коалицией «Силы демократической Сирии». Оппозиционеры очистили населенный пункт от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, однако они оказались не лучше экстремистов.

Так портал DeirEzzor24 рассказал историю женщины, которую под страхом убийства ребенка избили и изнасиловали.

Она рассказала, что после того, как оппозиционеры освободили деревню от ИГ*, все надеялись что жизнь будет восстановлена. В четверг около ее дома остановился красный пикап. Приехавшие на автомобиле двое вооруженных мужчин угрожали женщине. Они заставили ее сесть в машину и увезли. Они обвиняли мужа сельчанки, работающего в Ливане, в связи боевиками. Угрожая расправой над ребенком, они избили заложницу и изнасиловали.

* Организация запрещена на территории РФ.