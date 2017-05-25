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Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

23:15  25 Мая 2017
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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Москва, 25 мая. Журнал Forbes представил очередной список наследников богатейших предпринимателей России. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов, сообщает «Дни.Ру».

Первую строчку рейтинга Forbes возглавил 27-летний сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Его состояние оценивается в 14,5 миллиарда долларов. На втором месте оказалась дочь владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. К настоящему моменту наследство пятилетней Тары Мельниченко составляет 13,2 миллиарда долларов.

Третье место заняли дети председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона - Виктория 1992 года рождения и сын 2015 года рождения, которые поделят между собой 18,4 миллиарда долларов.

#forbes #рейтинг #наследство
Алексей Громов
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