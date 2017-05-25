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Политика
Иран выступил против участия ВС США в охране зон деэскалации в Сирии

Иран выступил против участия ВС США в охране зон деэскалации в Сирии

23:10  25 Мая 2017
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Иран выступил против участия ВС США в охране зон деэскалации в Сирии

Тегеран, 25 мая. Власти Ирана не поддерживают участие американских военнослужащих в охране зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, Иран выступает против участия ВС США в этом процессе. Шамхани добавил, что исключительно официальный Дамаск вправе решать вопрос о правомерности присутствия на своей территории иностранных войск. Шамхани полагает, что США поддерживают террористов в Сирии, дестабилизируя ситуацию в стране.

Ранее в Иране заявили, что террористы в Сирии действуют к выгоде США.

#алишамхани
Сергей Свазовский
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