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Происшествия
Выпускница в Рязани погибла, упав с балкона на 25-ом этаже

Выпускница в Рязани погибла, упав с балкона на 25-ом этаже

23:08  25 Мая 2017
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Выпускница в Рязани погибла, упав с балкона на 25-ом этаже

Рязань, 25 мая. Ученица одной из школ Рязани погибла, упав с 25-го этажа жилого дома. Местные СМИ выяснили, что девушка пропустила свой выпускной.

Как сообщает городской сайт RZN.Info, ЧП произошло в четверг в доме по Татарской улице. По данным источника издания, девушка не пошла на последний звонок из-за личных переживаний. По предварительным данным правоохранительных органов, в подъезд дома она пришла одна, поднялась на последний этаж, откуда впоследствии выпала. От полученных травм школьница скончалась на месте. 

Выпускница в Рязани погибла, упав с балкона на 25-ом этаже

По словам жителей злополучного дома, их подъезд давно стал местом развлечений подростков: лестницы между этажами не закрыты, на каждом переходе есть небольшой балкон. На просьбы перекрыть вход на верхние этажи в ЖЭУ не отреагировали.

Полиция и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 

#рязань #происшествия
Олеся Волкова
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