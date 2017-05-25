Выпускница в Рязани погибла, упав с балкона на 25-ом этаже

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Рязань, 25 мая. Ученица одной из школ Рязани погибла, упав с 25-го этажа жилого дома. Местные СМИ выяснили, что девушка пропустила свой выпускной.

Как сообщает городской сайт RZN.Info, ЧП произошло в четверг в доме по Татарской улице. По данным источника издания, девушка не пошла на последний звонок из-за личных переживаний. По предварительным данным правоохранительных органов, в подъезд дома она пришла одна, поднялась на последний этаж, откуда впоследствии выпала. От полученных травм школьница скончалась на месте.

По словам жителей злополучного дома, их подъезд давно стал местом развлечений подростков: лестницы между этажами не закрыты, на каждом переходе есть небольшой балкон. На просьбы перекрыть вход на верхние этажи в ЖЭУ не отреагировали.

Полиция и следователи выясняют обстоятельства произошедшего.