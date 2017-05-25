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В Большом Манчестере проходит полицейская операция с участием саперов

В Большом Манчестере проходит полицейская операция с участием саперов

22:58  25 Мая 2017
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В Большом Манчестере проходит полицейская операция с участием саперов

Манчестер, 25 мая. В городе Уиган агломерации Большой Манчестер проходит полицейская операция с привлечением саперов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации газеты, для выполнения задания прибыли два полицейских автомобиля и карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист позвонил маме, прежде чем совершить взрыв. Он попросил у нее прощения. Также известно, что террорист мог обучаться в лагерях запрещенной в РФ организации ИГИЛ*  в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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