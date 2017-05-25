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Москва, 25 мая. Кубок конфедераций 2017 года в России может стать последним в истории турнира.

Как пишет AS, ФИФА продумывает вариант замены Кубка конфедераций на турнир с участием ведущих мировых клубов. Новая программа находится на стадии согласования.

По предварительной информации, турнир будет проходить каждые два года, перед первенствами Европы и мира. В нем могут участвовать 16 или 24 команды. По задумке организаторов, путевки на итоговый турнир будут получать два последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубка Либертадорес и, возможно, финалисты этих турниров.

Ранее сообщалось, Петербург потратит 7,5 млн рублей на питание волонтеров во время Кубка конфедераций.