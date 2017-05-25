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Россия
Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 

Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 

22:48  25 Мая 2017
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Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 

Грозный, 25 мая. Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен на рассмотрение в правительство РФ, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

В ходе рабочей поездки в Грозный Голодец сообщила, что Министерство труда и соцзащиты внесло на рассмотрение в правительство законопроект о повышении МРОТ. «Будем обсуждать», — сообщила вице-премьер журналистам.

Правительство РФ рассмотрит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума 

Напомним, 16 мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что вопрос о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума будет закрыт за два года

#голодец #мрот
Олеся Волкова
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