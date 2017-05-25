Британские клиники переведены в «режим ожидания» на случай очередного теракта‍

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Лондон, 25 мая. Клиники национальной службы здравоохранения Великобритании переведены в «режим ожидания» на случай террористических атак. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, сотрудники всех отделений скорой помощи подготовлены к последствиям «возможной террористической атаки». В настоящее время персонал клиник проводит ревизию запасов крови для переливания, а также проверяет работоспособность оборудования.

Вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде, который проходил на стадионе в Манчестере, произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Позднее выяснилось, что взрыв устроил смертник Салман Абеди, который активировал самодельное взрывное устройство прямо на стадионе, передает «Ридус».