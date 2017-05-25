В Иране считают, что террористы в Сирии и Ираке защищают интересы США

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Тегеран, 25 мая. Представитель высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани полагает, что террористические группировки в Сирии и Ираке отстаивают интересы Соединенных Штатов Америки.

Он отметил, что Иран на протяжении многих десятилетий борется с терроризмом. Шамхани считает знаковым, что свой первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп нанес именно в Саудовскую Аравию. По его мнению, эта страна оказывает террористам серьезную поддержку, в том числе направляя молодых наемников в Сирию и Ирак.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может разрешить военные действия против ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.