Генпрокуратура США займется утечкой данных о теракте в Манчестере

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Вашингтон, 25 мая. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Джефф Сешнс заявил, что намерен устранить причины утечки информации о расследовании теракта в Манчестере.

Об этом рассказала пресс-служба американского Минюста.

По мнению прокурора, с подобными утечками нельзя мириться. Ведомство приложит все усилия «для устранения этих вопиющих утечек». Он также добавил, что такие явления подрывают национальную безопасность.

Сешнс подчеркнул, что разделяет глубокую озабоченность президента США просочившейся информацией о теракте в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал начать расследование утечки информации о теракте в Манчестере.