Аваков допустил создание новой коалиции в Верховной раде

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Киев, 25 мая. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что на Украине может быть создана новая коалиция депутатских фракций в парламенте. Об этом сообщили местные СМИ.

Аваков отметил, что думает об «общественном договоре между политическими силами», а не о коалиционном соглашении. Ключевыми для Украины глава МВД считает вопросы национальной безопасности и территориальной целостности.

Ранее сообщалось о возобновлении поставок африканского угля на Украину.