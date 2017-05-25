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Украина
Аваков допустил создание новой коалиции в Верховной раде

Аваков допустил создание новой коалиции в Верховной раде

22:29  25 Мая 2017
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Аваков допустил создание новой коалиции в Верховной раде

Киев, 25 мая. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что на Украине может быть создана новая коалиция депутатских фракций в парламенте. Об этом сообщили местные СМИ.

Аваков отметил, что думает об «общественном договоре между политическими силами», а не о коалиционном соглашении. Ключевыми для Украины глава МВД считает вопросы национальной безопасности и территориальной целостности.

Ранее сообщалось о возобновлении поставок африканского угля на Украину.

#арсенаваков
Сергей Свазовский
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