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Общество
Отец манчестерского террориста обращался в Сети к «Джебхат ан-Нусре»

Отец манчестерского террориста обращался в Сети к «Джебхат ан-Нусре»

22:27  25 Мая 2017
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Отец манчестерского террориста обращался в Сети к «Джебхат ан-Нусре»

Манчестер, 25 мая. Отец террориста-смертника, утроившего взрыв на «Манчестер-Арене», опубликовал пост про запрещенную в РФ террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра».

Об этом написал в Twitter нидерландский журналист Харальд Дорнбос.

По данным представителя СМИ,  2013 году он написал в своем Facebook: «Мои приветствия Нусре, пусть они победят над неверными. Скажите, аминь».

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва. Также накануне стало известно, что Салман Абеди мог проходить обучение в запрещенном в России террористическом формировании «Исламское государство»**.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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