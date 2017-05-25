Отец манчестерского террориста обращался в Сети к «Джебхат ан-Нусре»

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Манчестер, 25 мая. Отец террориста-смертника, утроившего взрыв на «Манчестер-Арене», опубликовал пост про запрещенную в РФ террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра».

Об этом написал в Twitter нидерландский журналист Харальд Дорнбос.

По данным представителя СМИ, 2013 году он написал в своем Facebook: «Мои приветствия Нусре, пусть они победят над неверными. Скажите, аминь».

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва. Также накануне стало известно, что Салман Абеди мог проходить обучение в запрещенном в России террористическом формировании «Исламское государство»**.

* Организация запрещена на территории РФ.