Сирия: курды поставили ультиматум боевикам ИГИЛ в Ракке

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Москва, 25 мая. Курдские отряды «Сирийских демократических сил» призвал боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) добровольно покинуть Ракку до конца мая. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Поддерживаемые США отряды сирийских курдов, пообещали боевикам ИГИЛ обеспечить беспрепятственный выход из города Ракка до конца мая, если террористы прекратят боевые действия и сложат оружие», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сирийские курды выбили террористов ИГИЛ из трех населенных пунктов в провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.