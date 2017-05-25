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Весь мир
Конгресс США рассмотрит законопроект о военных действиях против ИГИЛ

Конгресс США рассмотрит законопроект о военных действиях против ИГИЛ

22:18  25 Мая 2017
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Конгресс США рассмотрит законопроект о военных действиях против ИГИЛ

Вашингтон, 25 мая. На рассмотрение конгресса США подан законопроект, позволяющий вести военные действия против нескольких террористических организаций. В их число входит и запрещенное в России формирование «Исламское государство»*. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что наряду  с ИГИЛ* предлагается одобрить возможность военных действий против еще двух террористических организаций. Кроме того, по замыслу авторов проекта, именно к ведению конгресса предлагается отнести квалификацию тех или иных организаций как связанных с террористами.

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист перед терактом позвонил матери.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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