Конгресс США рассмотрит законопроект о военных действиях против ИГИЛ

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 25 мая. На рассмотрение конгресса США подан законопроект, позволяющий вести военные действия против нескольких террористических организаций. В их число входит и запрещенное в России формирование «Исламское государство»*. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что наряду с ИГИЛ* предлагается одобрить возможность военных действий против еще двух террористических организаций. Кроме того, по замыслу авторов проекта, именно к ведению конгресса предлагается отнести квалификацию тех или иных организаций как связанных с террористами.

Ранее сообщалось, что манчестерский террорист перед терактом позвонил матери.

* Организация запрещена на территории РФ.