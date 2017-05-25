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Украина
Украина снова начала получать африканский уголь

Украина снова начала получать африканский уголь

22:11  25 Мая 2017
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Украина снова начала получать африканский уголь

Киев, 25 мая. Украина поучила первую партию африканского угля. Груз с антрацитом из Южно-Африканской Республики прибыл в четверг. Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик на странице в Facebook.

Контейнеровоз с углем вошел в украинский порт, отметил министр. В каком месте будет производиться разгрузка угля, Насалик не уточнил.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины приказало конфисковывать уголь из ДНР и ЛНР. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде обратился в фискальную службу и таможню страны с требованием конфисковать уголь, который поступает с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Алия Садыкова
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