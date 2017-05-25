Трамп не обсуждал тему России на встрече с лидерами Евросоюза в Брюсселе

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Москва, 25 мая. Президент США Дональд Трамп не обсуждал российскую тематику на встрече с лидерами Евросоюза в Брюсселе. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Представитель Белого дома пояснил, что общался с американскими чиновниками, которые принимали участие в расширенной встрече с руководством ЕС. По их данным, в ходе переговоров Дональда Трампа с лидерами ЕС, российская тематика не обсуждалась.

Стоит отметить, что сегодня Дональд Трамп посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где призвал командование альянса обратить внимание на «угрозы со стороны РФ».