Володин рассчитывает к следующему году разделаться с долгами прошлых созывов

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Москва, 25 мая. Госдума сможет расчистить оставленные предыдущими созывами законодательные долги к маю следующего года, если сохранит нынешние темпы работы. Об этом в четверг заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Если решим эту задачу, то сможем в дальнейшем сосредоточиться на работе по актуальной повестке, на качественной проработке законодательных инициатив, которые сегодня важны для страны», — отметил он.

Спикер Госдумы призвал коллег собраться, поскольку до конца весенней сессии парламента осталось всего два месяца, а программа законопроектной работы должна быть выполнена в срок.